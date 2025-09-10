Собянин рассказал, как Москва помогает в восстановлении Донецка и Луганска

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Власти Москвы продолжают активную работу по поддержке Луганска и Донецка. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере МАХ.

Столичные специалисты в том числе занимаются восстановлением жилых домов, социальных объектов и инженерных сетей, а также создают общественные пространства.

"Одним словом, возвращают города к жизни, работая при этом в сложных и порой опасных условиях", – указал мэр.

Например, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду специалисты работают над многоквартирными домами и соцобъектами. Также перечень работ включает строительство школ, одна из них открылась 1 сентября в Луганске.

В свою очередь, в Донецке продолжается ремонт в одном из образовательных учреждений, подчеркнул градоначальник, добавив, что работы также ведутся в сфере здравоохранения обоих городов.

"Проводим в городах-побратимах дорожные работы. Восстанавливаем мосты, путепроводы, отделения почтовой связи и другие инфраструктурные объекты", – продолжил Собянин.

В планах на этот год привести в порядок 104 многоквартирных дома и музыкальную школу в Луганске, а в Донецке – 69 домов, обратил внимание глава города. При этом работы будут продолжаться и в 2026 году, заверил он.

"Мы не оставим жителей наших городов-побратимов и сделаем все возможное для их комфортной жизни", – подчеркнул мэр.

Помощь оказывают не только власти, но и жители столицы. В частности, волонтеры проекта "Молодежь Москвы" доставили более 10 тонн гуманитарной помощи в ЛНР и ДНР.

Посылки включили в себя питьевую воду, коробки с едой, средства личной гигиены, детские товары и канцелярские принадлежности, а также сухой армейский душ, маскировочные сети и материалы для их изготовления. Всего с 2022 года было передано 340 тонн необходимых товаров.

