Собянин рассказал, как Москва и москвичи помогают участникам СВО и их семьям

Фото: "Комсомольская правда"/Иван Макеев

Сергей Собянин сообщил, что на сегодняшний день около 90 тысяч москвичей находятся в зоне проведения СВО. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на сайте "Комсомольской правды".

Речь идет о тех горожанах, которые были мобилизованы, а также о тех, кто пошел служить по контракту.

"Часть ребят – это профессиональные военные. Вы знаете, что Москва при заключении контрактов делает большие разовые выплаты и ежемесячные доплаты", – подчеркнул Собянин.

Помимо материальной поддержки, градоначальник также рассказал о важности волонтерской помощи и медицинской реабилитации военных. В столице работают крупнейшие госпитали для раненых. Кроме того, в Москве создан самый крупный в РФ реабилитационный центр, где также помогают и семьям военнослужащих.

Мэр Москвы добавил, что город оказывает большую помощь в том числе министерству обороны, производя беспилотники, бесплатно поставляя значительную их часть, а также поддерживая систему ПВО, которая обеспечивает безопасность столичного региона и центрального округа.

Вместе с тем Москва системно помогает городам-побратимам Луганску и Донецку, отметил Собянин. В частности, специалисты ремонтируют дома, школы, больницы, дороги и коммунальные сети. На сегодня приоритетной работой является восстановление районов Донецка, пострадавших от обстрелов.

Культурные учреждения Москвы также поддерживают участников спецоперации, их семьи и пострадавших мирных жителей приграничных регионов. К примеру, с апреля участники боевых действий и дети военнослужащих могут бесплатно посетить кинопарк "Москино".

Кроме того, московские волонтеры с участниками направления "Город героев" проекта "Молодежь Москвы" доставили больше 10 тонн гуманитарной помощи в ЛНР и ДНР. Жители столицы отправили питьевую воду, коробки с едой, средства личной гигиены, детские товары и канцелярские принадлежности, а также сухой армейский душ, маскировочные сети и материалы для их изготовления.