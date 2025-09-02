Форма поиска по сайту

02 сентября, 07:45

Город

В Москве открыто более 135 тысяч кружков и секций для детей

В Москве открыто более 135 тысяч кружков и секций для детей

В Москве работает более 135 тысяч городских кружков и секций для детей. Сейчас в них занимаются свыше 1,5 миллиона москвичей в возрасте от 5 до 18 лет. Родителям важно учитывать интересы ребенка и не перегружать его дополнительными занятиями.

Психологи советуют находить баланс между пользой и предпочтениями, а также оставлять хотя бы один день в неделю без нагрузок. При этом расходы на дополнительные занятия можно частично компенсировать: предусмотрен налоговый вычет 13% при оплате до 110 тысяч рублей в год на каждого ребенка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья ЕрмаковаДмитрий КозачинскийАлексей Марачев

