Выходные в стиле фэнтези пройдут в кинопарке "Москино"

Фото: пресс-служба Московского кинокластера

Атмосфера фэнтези будет царить в выходные, 27 и 28 сентября, в кинопарке "Москино". Гости смогут поучаствовать в мастер-классах, квестах и постановочных съемках, а также насладиться концертами и кинопоказами. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Квесты и постановочные съемки

В субботу и воскресенье с 12:30 до 18:50 в парке сказок, рядом с избушкой Бабы-яги, запланировано представление под названием "Яга и красота". Посетители смогут сфотографироваться с персонажем.

С 12:00 до 19:00 на площадке "Москва 1940-х годов" состоится театрализованный квест "Гости Изумрудного города". А в декорации "Ковбойский городок" дети смогут ощутить атмосферу Дикого Запада, поучаствовав в квесте "Пироги и пули".

В это же время на площадке "Москва 1940-х годов" можно будет попробовать себя в роли актера, приняв участие в съемках по мотивам фильма Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика".

С 12:00 до 19:00 на площадке "Уездный город" посетители смогут принять участие в постановочной съемке сцены из музыкального фильма "Соломенная шляпка".

Мастер-классы, кинопоказы и концерты

В беседке, расположенной в парке сказок, в субботу и воскресенье пройдут тематические мастер-классы. Художник по гриму Светлана Шевцова нанесет на лица участников изображения сказочных героев, а стилист Ирина Коновалова заплетет косы или завьет локоны.

На протяжении обоих дней с 12:00 до 19:00 на центральной площади будут проходить семейные мастер-классы. Посетители смогут создать наклейки с любимыми героями, оформить брелоки и украсить сказочные маски, а также поиграть в шахматы, огромное домино и запустить воздушных змеев.

В "Театре Гонзаги" 27 и 28 сентября пройдут музыкальные концерты. В 12:00 и 14:00 на сцену выйдет коллектив "Рассветы", в 13:00 и 15:00 кавер-группа "Дарси" исполнит композиции из советских кинофильмов для детей и взрослых, а в 16:00 свое творчество представит группа "Лейтмотив".

На площадке "Питерский бар" в 12:30 и 14:30 выступит группа Deja Vu, в 13:30 и 15:30 – участник шоу "Голос" DiaCapella, а также свои выступления представят дуэт "АлиАле", квинтет "Завтра" и коллектив "Эхо улиц".

Площадка "Москва 1940-х годов" также станет местом для музыкальных выступлений и танцев. 27 сентября концерты пройдут с 12:30 до 16:00, а 28 сентября – с 12:30 до 19:00. Перед посетителями выступят коллективы "Завтра", "АлиАле" и Jazz B’S Poems.

В кинотеатре "Москино кинопарк" состоятся показы военной драмы "Август", триллера "Долгая прогулка" и мультфильма "Доктор Динозавров".

Кинопарк "Москино" является частью проекта Сергея Собянина "Москва – город кино" и объектом Московского кинокластера, развитие которого курирует департамент культуры. В настоящее время в кинопарке построены 34 натурные площадки, шесть павильонов и шесть объектов инфраструктуры.

Ранее киноплатформа "Москино" помогла в съемках масштабных сцен нового фильма народного артиста России, основателя киностудии "РОК" Алексея Учителя "Шум времени". Он поделился, что благодаря удобному онлайн-сервису все организационные вопросы решились оперативно.