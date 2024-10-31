Предприятия Москвы развивают сотрудничество с Саудовской Аравией

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Столичные предприятия продолжают развивать сотрудничество с Саудовской Аравией, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

Особо перспективным направлением сотрудничества заммэра назвал область высоких технологий и проекты по цифровизации промышленности. По итогам международной бизнес-миссии столичные промышленники провели более 80 встреч с контрагентами из Саудовской Аравии.

"В ходе встреч партнеры обсудили перспективы создания контрактных производств платежных терминалов московского производителя, бионических протезов, комплектующих для нефтяной и газовой промышленности", – указал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В частности, представители иностранного бизнеса провели переговоры о сотрудничестве со столичными фирмами "Компрессорные технологии" и "Деморобот". При этом более половины общего объема всего несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) столицы в страны Персидского залива приходится на Саудовскую Аравию.

"Продукция промышленных отраслей составляет около 70% всего ННЭ Москвы в страны Персидского залива", – указал Ликсутов.

Так, только на товары машиностроения приходится более 20% столичного экспорта в эти страны. Следом идет сфера фармацевтики и косметики – поставки этих товаров в регион за первое полугодие выросли в 3 раза по сравнению с 2023 годом. Также экспорт вырос и в другие страны, включая Кувейт, Катар, Оман и Ирак.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что около 320 московских предприятий обеспечивают москвичей и других россиян качественной пищевой продукцией. Речь идет о хлебобулочных, кондитерских, мясных и молочных изделиях. При этом городские предприятия стабильно наращивают объемы выпуска продукции.

