Культбригада "Москонцерта" поддержала бойцов на передовой в Запорожской области

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Культбригада "Москонцерта" поддержала российских бойцов на передовой в Запорожской области. Выезд завершился 15 августа, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Артисты в том числе провели лекции и мастер-классы для молодежи. Их в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума "Юг молодой" провели гендиректор "Москонцерта" Илья Бачурин и солист, певец и гитарист, заслуженный артист Московской области Павел Быков.

Культбригада постоянно выезжают в зону боевых действий с самого начала спецоперации. Посещает госпитали и новые и приграничные территории России. Как подчеркнул гендиректор "Москонцерта", многие из артистов выезжали в зону СВО десятки раз и заслуженно стали ветеранами боевых действий.

"Кто-то опекает детей, оставшихся без родителей, собирает и отправляет гуманитарную помощь, а один из членов культбригады даже организовал центры по управлению и созданию беспилотных летательных аппаратов", – поделился Бачурин.

Например, в одну из поездок состав ансамбля гусляров "Купина" посетил с бригадой "Москонцерта" Углегорскую специальную школу-интернат № 6 в Донецкой Народной Республике (ДНР). Они представили сказку по мотивам произведений Александра Пушкина.

"Нас встретили с теплом и радушием, разместили и подготовили к выступлению. <…> Юные зрители, затаив дыхание, с вниманием слушали нашу программу от начала до конца, несмотря на уверенность педагогов, что больше 15 минут они не продержатся", – рассказала солистка ансамбля Елизавета Мельниченко.

В свою очередь, солистка ансамбля народной музыки "Волшебные струны" Ольга Кузнецова рассказала о поездке с алтайским коллективом "Тодошем". Фотограф Эдуард Ивашин отметил, что один из концертов они давали в госпитале в Луганской Народной Республике (ЛНР).

В самом конце мероприятия была объявлена тревога "Стрела". При ней в подвал эвакуируются не только раненые, но и весь медперсонал. Артист Александр Усков играл на баяне "Катюшу", также читали поэму Александра Твардовского "Василий Теркин".

Москвичи с августа 2024 года собрали более 140 миллионов рублей на помощь российским солдатам, офицерам и пострадавшим от боевых действий. Средний размер пожертвования составил около 1,3 тысячи рублей, а максимальное – 325 тысяч рублей.

Направлять пожертвования некоммерческим организациям (НКО) можно с помощью благотворительного сервиса на портале mos.ru.

