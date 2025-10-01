Устойчивая плюсовая температура ожидается в ночь на 2 октября в Москве

Ночные заморозки уходят из Москвы. Устойчивая плюсовая температура ожидается в ночь на 2 октября. В ближайшие дни в городе немного потеплеет, дождей до 5 октября не ожидается.

Столица 1 октября находится под влиянием антициклона. Ясное небо и солнце прогреют воздух до 11 градусов. Ветер дует со скоростью 2–4 метра в секунду, к вечеру его скорость может достигнуть 8 метров в секунду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.