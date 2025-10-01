Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября, 14:15

Общество

Устойчивая плюсовая температура ожидается в ночь на 2 октября в Москве

Устойчивая плюсовая температура ожидается в ночь на 2 октября в Москве

Два окна выпали в новостройке на Бартеневской улице

"Атмосфера": 9 градусов ожидается в Москве вечером 1 октября

Более 40 различных занятий проводят для участников "Московского долголетия"

Проект "Московское долголетие" подготовил две праздничные акции ко Дню старшего поколения

В Москве побит рекорд атмосферного давления 50-летней давности

Жители Бескудниковского района пожаловались на регулярные отключения лифта

"Деньги 24": эксперт рассказал о финансовых изменениях в законодательстве РФ

Компания X5 продемонстрировала безопасность готовой продукции

"Специальный репортаж": эффект Labubu

Ночные заморозки уходят из Москвы. Устойчивая плюсовая температура ожидается в ночь на 2 октября. В ближайшие дни в городе немного потеплеет, дождей до 5 октября не ожидается.

Столица 1 октября находится под влиянием антициклона. Ясное небо и солнце прогреют воздух до 11 градусов. Ветер дует со скоростью 2–4 метра в секунду, к вечеру его скорость может достигнуть 8 метров в секунду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика