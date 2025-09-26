Картины выставки на ВДНХ позволили по-новому посмотреть на историю Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Горожане могут по-новому посмотреть на историю столицы на выставке "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Экспозиция работает на ВДНХ в павильоне № 1 "Центральный" и будет открыта для посещения до 1 февраля 2026 года.

Многие из представленных ранее картин никогда не экспонировались в Москве – 115 работ русских мастеров были перевезены в столицу из Санкт-Петербурга. Особое место занимают пять картин середины и второй половины ХХ века.

Например, работа Эдуарда Браговского "Москва трудовая" (1974–1975) передает атмосферу эпохи больших строек и веры в будущее. Художник представил столицу через труд ее жителей. Полотно Павла Никонова "Москва праздничная" (1974–1975) является частью диптиха и композиционно продолжает работу Браговского.

Юрий Пименов на картине "Здесь будет парк" (1950) отразил послевоенное обновление ВДНХ (на тот момент ВСХВ). На картине на фоне масштабной стройки возвышается монумент "Рабочий и колхозница" Веры Мухиной.

Пименов видел особую красоту даже в типовой застройке. Он писал, что новые дома приближают людей к светлой и просторной жизни. Из таких наблюдений родился цикл картин "Новые кварталы", за который Пименов был удостоен Ленинской премии. На полотне "Первые модницы нового квартала" (1961) он изобразил девушек на фоне только что построенных домов.

Также на выставке можно увидеть картину Владимира Яковлева "Спор об искусстве" (1946), на которой изображена страстная беседа, что подчеркивает роль Москвы как центра идейных и творческих дискуссий.

