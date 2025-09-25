Форма поиска по сайту

25 сентября, 16:44

Культура

Скульптура "Большая глина № 4" будет установлена рядом с офисом "Новатэк" в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рабочие начали устанавливать скульптуру "Большая глина № 4" в парке у офиса компании "Новатэк" на Ленинском проспекте. Об этом сообщает РИА Новости.

Дорожки, ведущие к месту работ, засыпаны песком. Для установки скульптуры используются подъемные краны.

"Большая глина № 4" представляет собой размятые кусочки глины, увеличенные и отлитые в алюминий. С 2021 по 2025 годы скульптура находилась перед Домом культуры "ГЭС-2".

В учреждении указывали, что данная работа стала и метафорой человеческой потребности творить, и иллюстрацией одной из миссий Дома культуры – дать каждому такую возможность. Ее демонтаж начался 28 июля. Отмечалось, что место "Большой глины" на Болотной набережной займет другое произведение.

