Скульптуру Фишера "Большая глина № 4" на Болотной набережной заменят

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Скульптура Урса Фишера "Большая глина № 4", которая расположена на Болотной набережной в Москве, будет заменена на другую работу, сообщила пресс-служба Дома культуры "ГЭС-2".

В учреждении отметили, что Фишер изобразил в своей работе знакомый с детства жест – "касание материала, из которого после будет создано нечто новое".

"А что происходит после первого творческого импульса? Ответом на этот вопрос станет художественная работа, которая заменит "Большую глину № 4", – сказано в сообщении.

В настоящее время специалисты готовятся к смене объекта на другую работу.

"Смена объекта – это часть запланированной ротации произведений искусства в городской среде и развития территории, прилегающей к Дому культуры", – отметили в учреждении.

При этом в Доме культуры "ГЭС-2" напомнили, что скульптура "Большая глина № 4" была установлена на спуске к Водоотводному каналу 4 года назад. Экспозиция представляет собой кусочки глины, которые были размяты художником, а после не раз увеличены и отлиты в алюминий.

В учреждении указали, что данная работа стала и метафорой человеческой потребности творить, и иллюстрацией одной из миссий Дома культуры – дать каждому такую возможность.

Ранее стало известно, что в Москве за последние 14 лет 734 объекта были признаны памятниками архитектуры. Этот статус обеспечивает им госохрану: работы нельзя сносить, а владельцы и арендаторы не могут проводить какие-либо действия без разрешения города.

Один из таких объектов – царский павильон XV Всероссийской торгово-промышленной и художественной выставки. Здание было построено по проекту архитектора Александра Каминского, а его открытие было приурочено к коронации Александра III.

