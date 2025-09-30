Сергей Собянин сообщил об итогах благоустройства на юго-западе Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин в своем блоге рассказал об итогах благоустройства в Юго-Западном административном округе Москвы.

Например, в Бутовском лесопарке, расположенном в Северном Бутове, создали новый спортивный сквер. Территорию площадью около 19 гектаров полностью преобразовали. Там оборудовали зоны для баскетбола, волейбола, большого и настольного тенниса, а также сделали футбольное поле. Отдельные площадки выделили для выполнения силовых и кардиоупражнений.

Для детей в сквере создали детские площадки с эко-стиле. Юных горожан ждут сказочные домики, батуты и веревочные комплексы, а главным украшением игровой зоны стала многоуровневая башня с декоративные панелями и длинными горками, отметил мэр.

Для владельцев собак оборудовали площадку для выгула и дрессировки с тренировочными препятствиями. Для тех, кто любит спокойный отдых, сделали зоны с качелями, перголами и скамейками. При этом современное освещение делает сквер безопасным в любое время суток.

В Ясеневе специалисты завершили масштабный проект комплексного благоустройства на Ясногорской улице. Там создали спортивный кластер, на территории которого разместили различные спортобъекты.

Центральное место занимает полноразмерное футбольное поле с трибунами и беговыми дорожками. Рядом обустроили зону воркаута, площадки с силовыми тренажерами и уголок для любителей настольного тенниса. Неподалеку установили столы для игры в шашки и шахматы, а также сделали зону для занятий боксом.

Для детей обустроили современные площадки. Например, одна игровая зона стилизована под дирижабль – пространство стимулирует физическое развитие и творческое мышление.

По словам градоначальника, новый спортивный кластер пользуется популярностью. На футбольном поле регулярно занимаются воспитанники секции "Атланта", а спортсмены из "Самбо-70" проводят тренировки на воркаут-площадке.

В Конькове привели в порядок несколько дворовых территорий. Для юных жителей подготовили новые горки, лазательные комплексы и развивающие элементы. Яркое травмобезопасное покрытие не только украшает площадки, но и не дает пораниться во время игр.

Также на улице Генерала Антонова появился комплекс уличных тренажеров под навесами. Рядом сделали универсальную площадку, на которой можно играть в футбол и волейбол, а зимой – в хоккей.

Во дворах на улице Введенского обустроили специальные зоны с батутами, качелями, горками и игровыми комплексами. Для любителей спорта установили турники и боксерскую грушу.

В Ломоносовском районе благоустроили дворы между Ленинским проспектом и проспектом Вернадского. Для юных москвичей установили качели, батуты, балансиры и горки, а для любителей активного образа жизни – тренажеры для воркаута, турники и боксерскую грушу. Универсальные площадки подойдут для игры в футбол, баскетбол и волейбол. Также рядом появились столы для настольного тенниса.

Около домов № 4 и 8 по улице Крупской сделали оригинальные детские площадки. Для детей постарше создали игровую структуру в виде вертолета с горками и веревочными лестницами, а для тех, кто помладше, – сказочный домик с песочницей.

Спортивная инфраструктура получила обновление благодаря новым тренажерам и зоне воркаута. В свою очередь, обустроенные прогулочные маршруты с освещением и озеленением делают территорию еще более уютной, подчеркнул Собянин.

Во дворах на улице Строителей специалисты создали современную инфраструктуру для детского отдыха. Разнообразные площадки рассчитаны на детей всех возрастов. При этом отдельно для малышей оборудовали специальные зоны, способствующие развитию моторики и физической активности.

Современные детские площадки появились и в других районах города. Например, во дворе дома № 31 на Бескудниковском бульваре дети могут показывать спектакли театра теней, а на улице Искры в Бабушкинском районе – зашифровывать с помощью азбуки Морзе послание.

Также в Академическом районе, на улице Винокурова рядом с домом 7/5, корпусом 1, юные горожане могут познакомиться с основами электричества и схемотехники.