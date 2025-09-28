Сергей Собянин: современные детские площадки появились еще в 15 районах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Современные детские площадки появились еще в 15 районах Москвы, рассказал Сергей Собянин в MAX.

Как отметил мэр столицы, на новых площадках детям будет не только весело, но и интересно.

Например, во дворе дома 31 на Бескудниковском бульваре дети могут показывать спектакли театра теней. А на улице Искры в Бабушкинском районе – зашифровывать с помощью азбуки Морзе послание.

"В Академическом, на улице Винокурова рядом с домом 7/5 корпус 1 можно познакомиться с основами электричества и схемотехники, узнать принцип работы первых киноаппаратов и почувствовать себя инженером-акустиком, вслушиваясь в отдельные звуки окружающей среды," – написал Собянин.

Кроме того, на улице Бирюлевской около дома 27 дети смогут изучить различные явления с помощью научных модулей. На площадке в Некрасовке у них появится возможность превратить механическую энергию в электрический ток и разобраться в электрическом лабиринте.

В Люблине, помимо научных исследований, можно окунуться в морские приключения.

"В прошлом году первые "научные" пространства появились во всех округах. В дальнейшем продолжим обустраивать красивые, безопасные и развивающие зоны во дворах, чтобы ребята хотели как можно больше времени проводить на свежем воздухе", – заключил мэр.

Как сообщалось ранее, в парках Москвы благодаря участию бизнеса появились новые зоны отдыха. Представители бизнеса инвестировали более 275 миллионов рублей в развитие летней инфраструктуры. Общий объем вложений бизнеса в благоустройство зон отдыха за два года превысил 2,75 миллиарда рублей.