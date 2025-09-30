Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября, 15:19

Политика

Чехия запретила въезд в страну неаккредитованным российским дипломатам

Фото: ТАСС/Zuma

Правительство Чехии запретило въезд в страну неаккредитованным обладателям дипломатических и служебных российских паспортов. Об этом заявил глава МИД страны Ян Липавский в соцсети Х.

"По моей инициативе правительство сегодня запретило въезд в Чехию российским дипломатам и обладателям служебных паспортов, не имеющим чешской национальной аккредитации", – указал он.

По словам министра, мера коснулась и расположенных в стране международных аэропортов.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредила, что контроль за пребыванием в странах Евросоюза граждан ряда стран, в том числе россиян, ужесточится с введением новой биометрической системы въезда/выезда (Entry/Exit System, EES) на границе.

В организации отметили, что российские туристы и граждане других неевропейских стран ограничены пребыванием в Шенгенской зоне 90 днями в течение любых 180 дней. С внедрением EES нарушения сроков пребывания будут фиксироваться автоматически, что может привести к запрету на повторный въезд.

Ассоциация туроператоров России опровергла информацию о запрете въезда в семь стран

Читайте также


политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика