Диетолог Соломатина: шиповник нельзя заваривать кипятком

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Шиповник нельзя заваривать кипятком, так как витамин С, находящийся внутри ягоды, разрушится и не принесет пользы организму. Об этом в беседе с "Радио 1" рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По словам диетолога, шиповник может долго храниться в сухом виде. Кроме того, его можно использовать как настои, однако часть витаминов при термической обработке уничтожается.

"Лучше есть сезонные ягоды или замораживать их, тогда они сохраняют практически 100% свою пользу. Можно делать морсы, но, например, в варенье тоже витамины разрушаются, к тому же еще добавляется сахар", – отметила врач.

Также Соломатина назвала шиповник ценнейшим натуральным продуктом, у которого множество применений для лечения и укрепления иммунитета.

Ранее сообщалось, что на московских ярмарках начали продавать разные сорта облепихи, бруснику "лесная поляна" и калину обыкновенную. Ягоды фермеры привозят в Москву из Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской областей и Краснодарского края.