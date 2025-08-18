Врач Мелешина: большое количество фруктов летом не обеспечит витаминами на весь год

Фото: depositphotos/magone

Летом стоит есть больше овощей, ягод и фруктов, но это не обеспечит витаминами на весь год, рассказала в беседе с Life.ru врач-терапевт консультативно-диагностического отделения НКЦ № 1 РНЦХ им. академика Б. В. Петровского Марина Мелешина.

Она объяснила, что организм по-разному усваивает витамины. Например, витамин А сохраняется на 3–5 месяцев, а В9 накапливается примерно на 2 месяца. В то же время запасы витамина С необходимо пополнять регулярно, потому что его излишки выводятся из организма.

Водорастворимые витамины, например группы В, не могут быть накоплены "впрок". Накопиться на некоторое время могут жирорастворимые витамины групп А, D, Е и К.

Мелешина подчеркнула, что придерживаться сбалансированного питания необходимо в течение всего года. Последний месяц лета можно провести с максимальной эффективностью, если стремиться к разнообразию в питании.

Можно сочетать овощи, фрукты и ягоды, а также есть больше рыбы, яиц и грибов. Эксперт также посоветовала добавить в рацион пробиотики и ферментированные продукты, а также соблюдать водный баланс и спать не менее 8 часов в сутки.

"Больше бывайте на свежем воздухе, занимайтесь спортом. Также пора бы уже заняться профилактикой простудных заболеваний. Кстати, не бросайте ни в коем случае летние занятия спортом на улице при первых признаках непогоды, продолжайте тренировки", – подчеркнула врач.

Надежным союзником иммунитета также является хорошее настроение. Август не повод для грусти, а возможность наверстать упущенное и реализовать отложенные на потом планы.

Кроме того, для свежести лица, удержания влаги в коже и уменьшения покраснения можно использовать маски с экзотическим ингредиентом – грибами рейши, передает Pravda.Ru.

Эти грибы богаты бета-глюканами, антиоксидантами и полисахаридами. Маски могут быть кремовыми, тканевыми или в виде порошка, который разводится с водой. Их также можно сочетать с сыворотками и ниацинамидом или пептидами.

Чувствительная кожа получит успокаивающий эффект и станет меньше реагировать на раздражители, жирная кожа станет более сбалансированной, а зрелая получит мягкий лифтинг-эффект.

Ранее врач-диетолог Наталья Шаповалова рассказала, что употребление в пищу замороженных фруктов и овощей сопоставимо с их употреблением в сыром виде. Заморозка позволяет есть те же ягоды круглый год.

