Врач Гильденскиольд назвал заболевания, к которым приводит просроченная косметика

На полках в ванной комнате и среди содержимого косметички часто скрываются средства, которые принесут больше вреда, чем пользы. От каких банок и флаконов лучше избавиться как можно скорее, читайте в материале Москвы 24.

Просроченные продукты

Британское исследование, проведенное Aston University, выявило, что 90% использованных косметических средств, включая туши, блески, карандаши и спонжи, содержат опасные бактерии, такие как Staphylococcus aureus, Escherichia coli и Citrobacter freundii. Они могут спровоцировать воспаления, акне, конъюнктивиты и системные инфекции.

Доктор медицинских наук и сотрудник Государственного университета просвещения Сергей Гильденскиольд в интервью "360" рассказал, почему опасны просроченные средства. По его словам, даже в герметично упакованных тюбиках с производства могут содержаться микроорганизмы, а при вскрытии продукта и использовании их число увеличивается в разы. Однако в период срока годности консерванты, которые находятся в составе, могут предотвращать инфекционное загрязнение косметики.





Сергей Гильденскиольд доктор медицинских наук и сотрудник Государственного университета просвещения Как показали исследования, такие опасные патогены, как синегнойная палочка, золотистый стафилококк, грибок Candida albicans, вызывающий молочницу, кишечная палочка и другие могут находиться на кисточках, в пудре, тенях, подводке для глаз, туши для ресниц, блеске для губ и помаде. А самыми "грязными" – просто рекордсменами по содержанию различных микроорганизмов, в том числе патогенных – являются спонжи, которые применяют для нанесения тональных кремов.

Если косметика просрочена, риск заражения патогенами возрастает, предостерег эксперт.

Тушь и карандаши для глаз

Косметические средства для глаз особенно опасны из-за быстрого размножения бактерий. Тушь может накапливать опасные микроорганизмы всего через четыре недели после вскрытия упаковки. Исследование, проведенное в Microbiology Journal, показало, что у 36% тушей через три месяца использования были обнаружены патогенные микробы, включая устойчивые к антибиотикам.

Карандаши для глаз и бровей могут представлять не меньшую опасность. Бактерии переносятся на грифель после каждого контакта с кожей или слизистой. Такие предметы декоративной косметики рекомендуется менять каждые 12 месяцев и регулярно затачивать, удаляя верхний слой.

Бьюти-гаджеты без очистки

Щетки, массажеры, роллеры, ультразвуковые очистители и бьюти-блендеры создают идеальные условия для размножения бактерий, если их не дезинфицировать после каждого использования.

Исследование, в котором участвовали 467 человек, показало, что 93% спонжей содержали E. coli или Staphylococcus epidermidis из-за того, что их регулярно не чистили. Влажная среда и теплый воздух в ванной комнате создают идеальные условия для размножения бактерий.

Агрессивные скрабы

Грубые абразивные частицы, такие как косточки абрикоса, сахар, соль и дробленый кофе, могут оставлять микротрещины, повреждая эпидермис. После таких процедур на коже может начаться воспалительный процесс, приводящий к покраснению, шелушению и повышенной чувствительности.

Механическое воздействие нарушает защитный слой кожи и баланс микробиома. Вместо этого рекомендуется использовать химические эксфолианты на основе гликолевой, молочной и салициловой кислот, которые мягко отшелушивают, не повреждая кожу.

Солнцезащитные средства с истекшим сроком

Эффективность ультрафиолетовых фильтров в SPF-средствах снижается через 12 месяцев после открытия или по истечении срока годности. Исследование, опубликованное в Journal of Photodermatology, Dermatology and Photoimmunology, показало, что просроченные средства не могут гарантировать заявленный уровень защиты. Более того, они могут стать опасными под воздействием солнца, вызвав пигментацию или ожоги.

Ретинол, кислоты и нестабильные активные компоненты

Ретиноиды (производные витамина А), альфа-гидроксикислоты и витамин С являются мощными активными ингредиентами, однако они очень чувствительны к свету, воздуху и времени. При нарушении условий и сроков хранения действующие компоненты окисляются, разрушаются или перестают действовать, а косметические средства на их основе могут вызвать раздражение, шелушение и нестабильную реакцию.

