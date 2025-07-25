Тренды на облупившийся лак и "призрачные ресницы" набирает популярность в Сети

В Сети стал вирусным необычный тренд: девушки предпочитают носить на ногтях потрескавшийся и облупившийся лак. Кроме того, блогер Хейли Бибер своей последней фотосессией подтолкнула поклонниц отказаться от туши для ресниц. О других новых веяниях в сфере красоты расскажет Москва 24.





"Неряшливый" маникюр

На смену идеальному маникюру, который нужно было обновлять каждые пару недель, пришла мода на облупившиеся ногти, пишет издание Grazia. Инфлюенсеры теперь делают акцент на том, что красота не должна быть идеально выверенной и допустимо ходить с лаком, который частично откололся.

Кроме того, новый тренд призывает отказаться от аккуратности в нанесении. Хаотичные мазки, будто сделанные с закрытыми глазами, – хит этого лета. В Сети пользователям предлагают отказаться от гель-лака и отдать предпочтение обычному быстросохнущему покрытию: оно легко смывается и позволяет менять образы хоть каждый день.



Как выполнить "неряшливый" маникюр: понадобится обычный лак;

наносите покрытие в один слой;

не бойтесь неровностей и не прокрашивайте уголки;

комбинируйте цвета бесситемно: неоновый с нюдовым, серый с лимонным, красный с розовым;

добавьте текстуру: проведите пальцем по лаку, пока он не высох, или слегка смажьте края;

не бойтесь проявлять креативность: на одной руке ногти могут быть разными: прозрачный, с френчем и с рисунком.



По мнению инфлюенсеров, такой маникюр помогает избавиться от стресса, связанного с необходимостью быть идеальной, и открывает пространство для экспериментов.

Крем с ДНК лосося

На смену продукции с муцином улитки в 2025 году пришел крем с генетическим материалом лосося. Именно препараты на основе этого ингредиента совершили настоящий прорыв – они позволяют не просто корректировать морщины, но управляют процессом старения на клеточном уровне. Об этом рассказала врач-косметолог Наталья Златовратская изданию Grazia.

По ее словам, молекулы ДНК лососевых биосовместимы с человеческой кожей более чем на 80%. Генетический материал рыбы после многоступенчатой очистки и фрагментации способен стимулировать ключевые клетки дермы (среднего слоя кожи), отвечающие за синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты.

Крем с ДНК лосося может решить следующие проблемы:



восстановить кожу, сделать более плотной, упругой и менее дряблой;

улучшить рельеф: заметно выровнять поверхность кожи, сузить поры, сделать морщины менее глубокими;

укрепить сосуды: снизить ломкость капилляров, уменьшить отечность мягких тканей;

сделать кожу сияющей, улучшить цвет лица, осветлить пигментацию;

сделать менее заметными рубцы от акне;

продлить молодость кожи.

Златовратская отметила, что такой уход популярен не только благодаря доказанной эффективности. Он также создает синергию с другими компонентами. Для усиления результата можно сочетать процедуры с ДНК лосося с биоревитализацией гиалуроновой кислотой, ботулинотерапией, лазерами.

Отказ от туши для ресниц

Минималистичный подход стал актуальным не только в нейл-индустрии, но и при нанесении макияжа. Создательница бренда Rhode Хейли Бибер во время фотосессии в рамках рекламной кампании косметики удивила поклонников, отказавшись от туши и накладных ресниц. В зарубежных СМИ этот тренд назвали "призрачными ресницами".

Подписчики блогера заметили, что отказ от длинных или искусственных ресниц делает образ романтичным и небрежным.

Тем, кто боится исключить тушь из своей бьюти-рутины, эксперты советуют при нанесении макияжа сделать акцент на бровях. Так глаза станут более выразительными.

