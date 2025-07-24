Четыре главных правила при использовании ретинола на коже лица

Ретинол ускоряет обновление клеток кожи и сводит к минимуму появление мелких морщин и темных пятен. О том, как правильно его применять, чтобы не навредить, а улучшить состояние лица, читайте в материале Москва 24.

Что такое ретинол?

Ретинол – это форма витамина А, которую широко применяют в уходе за кожей лица и тела. Он обладает омолаживающим эффектом, а также помогает бороться с акне, пишет издание Cleveland Clinic. Ретинол стимулирует деление клеток и выработку коллагена, эти процессы уменьшают видимость мелких морщин и складок. В результате кожа приобретает более свежий и упругий вид.

Ретинол начинает действовать в клетках сразу же, но улучшение состояния кожи может проявиться только через несколько недель. При этом стоит помнить об индивидуальных особенностях: в начале применения ретинол способен привести к временному обострению акне, сухости, шелушению и раздражению.

Средство выпускают в следующих формах: кремы, гели, лосьоны, мази, сыворотки. Также его добавляют в качестве ингредиента в различные косметические продукты.

Что лечит ретинол?

Акне. Это заболевание, при котором поры забиваются отмершими клетками кожи или кожным салом, на поверхности могут появляться черные и белые точки, а также воспаления. Ретинол предотвращает закупорку пор, поэтому при правильном очищении прыщей становится значительно меньше.

Устраняет шрамы от прыщей. Рубцы от акне возникают из-за травм и воспалений. Розовые, красные или темные пятна могут появляться во время заживления акне и оставаться на коже в течение нескольких недель. Ретинол уменьшает отек и воспаление, связанные с высыпаниями, а также предотвращает появление новых. Однако он не всегда эффективен для лечения серьезных, впалых или выступающих рубцов.

Избавляет от темных пятен. Темные пятна (гиперпигментация) могут быть вызваны солнечным ожогом или возрастными изменениями кожи. Ретинол в этом случае помогает осветлить некоторые участки кожи, но на это может уйти несколько месяцев.

Уменьшает поры. Поры – это отверстия на поверхности кожи, через которые проходят волосы и кожный жир. Когда они забиваются отмершими клетками или кожным салом, поры становятся более заметными. Местное применение ретинола помогает сузить расширенные поры, ускоряя обновление клеток кожи и предотвращая их закупорку.

Борется с морщинами. Ретинол помогает уменьшить видимость мелких и глубоких морщин, замедляя распад коллагена и повышая эластичность кожи. Чтобы добиться видимого результата, потребуется несколько месяцев регулярного применения косметических средств с формой витамина А.

Правила использования

Поскольку ретинол может вызывать раздражение кожи, лучше начинать постепенно, советует специалист издания Marie Claire Ханна Бакстер. После проведения пробы на небольшом участке кожи можно использовать средство раз в несколько дней, а затем постепенно увеличивать частоту применения до одного-двух раз в неделю или ежедневно.

Только мягкое очищающее средство. При использовании ретинола не нужно добавлять в уход за кожей много других активных ингредиентов. Это может негативно отразиться на кожном барьере и вызвать раздражение, поэтому первый этап ухода – очищение – должен быть легким.

Добавить успокаивающие средства. Кроме питательного крема, при использовании ретинола специалисты рекомендуют добавлять в уход успокаивающие ингредиенты. Например, ниацинамид и центеллу азиатскую. Они укрепят кожный барьер.

Стоит начать с классического ретинола. Существует множество различных типов ретиноидов, и один из самых мягких – классический ретинол с небольшой концентрацией. Далее можно перейти к третиноину – самый сильный ретиноид, но к нему стоит прибегать только после консультации с врачом-дерматологом.

Меры безопасности:

используйте только один продукт с ретинолом одновременно;

нельзя использовать ретинол каждый день на начальном этапе, только один или два раза в неделю;

наносить средство с ретинолом нужно на сухую кожу лица;

избегайте использования средств с ретинолом, если есть солнечные ожоги или повреждения;

используйте солнцезащитный крем SPF 30 и носите солнцезащитную одежду и головные уборы, чтобы уменьшить воздействие солнца.



Есть ли альтернатива?

Ингредиент под названием ретиналь может стать отличной альтернативой ретинолу. Он идеально подойдет для кожи, склонной к акне, так как обладает антимикробными свойствами, рассказал директор по исследованиям компании Medik8 Дэниел Айзекс изданию Refinery29.

Ретиналь является промежуточным соединением между ретинолом и ретиноевой кислотой, поэтому действует быстрее ретинола. Средство помогает обновлять клетки кожи, уменьшает морщины, улучшает текстуру и тон, а также борется с акне и пигментацией.

При применении ретиналя кожу, как и в случае с ретинолом, необходимо защищать от прямых солнечных лучей, дополнительно увлажнять и питать.