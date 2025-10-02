Иммерсивная выставка "Затерянный сад" открывается в "Биокластере" на ВДНХ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Выставка "Затерянный сад" начет работать в павильоне № 29 "Цветоводство и озеленение" "Биокластера" на ВДНХ. Экспозицию можно будет посетить до 31 октября, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как отметил директор музея Игорь Рябоконь, "Биокластер" позволил культурному учреждению расширять границы партнерских проектов.

"Одним из ключевых этапов развития давно сложившихся взаимоотношений между музеем и Школой дизайна НИУ ВШЭ станет выставка "Затерянный сад". Это не просто проект, а новый этап в совместной работе музея с крупнейшими образовательными учреждениями страны", – добавил он.

Для показа павильон оформили как иммерсивное пространство, в котором сад символизирует человеческую душу и внутренний мир. Выставка построена как путешествие по нескольким тематическим зонам, где посетителям представят керамические скульптуры, изображающие животных, абстрактные фигуры людей и природы, а также символические композиции.

Вокруг всех экспозиций также будут расставлены живые растения. Причем некоторые экспонаты можно будет заметить только при внимательном рассмотрении пространства.

"Выставка обращается к ресурсам и фондам музея, работающего не с классическими художественными образцами, а с научной тематикой. В этом и заключается уникальность проекта: вместе со студентами мы обращаемся к биологическим материалам и мотивам, стараясь показать, насколько особенным и глубоко личным может быть союз человека, природы и искусства", – отметила куратор проекта Александра Захарова.

Одним из ключевых экспонатов станет цифровой проект "Цветочный гороскоп", разработанный арт-группой Agey Tomesh. Они создали коллекцию из 366 изображений цветов, по одному на каждый день в году. К каждому изображению прилагается описание, где рассказывается о цветке и характере человека, родившегося в этот день.

Концепцию выставки обобщит видеопроекция, которая изобразит пульсирующий и постоянно растущий сад. Он символизирует внутренний мир человека, представляющий собой память, мечты, искушения, утраты, силу и уязвимость.

