29 сентября, 07:45

Москвичи и туристы могут посетить выставку драгоценных камней в "Галерее самоцветов"

Сергей Собянин рассказал, как культбригада Москонцерта поддерживает бойцов СВО

"Утро": температура воздуха в Москве составит 10 градусов 29 сентября

Пять деловых центров появятся в районе Филевский Парк

Автомобилисты стали чаще выезжать на трамвайные пути в столице

Закрытие Международного инклюзивного форума креативных индустрий состоялось в Москве

Увидеть кулинарные поединки смогли посетители Манежной площали

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 28 сентября

Прокуратура начала проверку по делу о пожаре в приюте для животных на севере Москвы

Новый выставочный центр появится в Коммунарке

Москвичи и гости города могут посетить несколько интересных мероприятий 29 сентября. В "Галерее самоцветов" на проспекте Мира проходит выставка "Увлекательное путешествие в мир драгоценных и магических камней".

Кроме того, можно отправиться на экскурсию "Вечерняя Москва", которая стартует на Театральной площади. В арт-пространстве "Луминар" проходит иммерсивная выставка Making Magic с сеансами в 12:00 и 17:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городвидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

