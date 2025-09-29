Москвичи и туристы могут посетить выставку драгоценных камней в "Галерее самоцветов"

Москвичи и гости города могут посетить несколько интересных мероприятий 29 сентября. В "Галерее самоцветов" на проспекте Мира проходит выставка "Увлекательное путешествие в мир драгоценных и магических камней".

Кроме того, можно отправиться на экскурсию "Вечерняя Москва", которая стартует на Театральной площади. В арт-пространстве "Луминар" проходит иммерсивная выставка Making Magic с сеансами в 12:00 и 17:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.