Владелец торгового центра на "Семеновской" помогает бойцам СВО и ветеранам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Владелец торгового центра возле станции метро "Семеновская" столичного района Соколиная Гора регулярно оказывает помощь бойцам спецоперации. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Бизнесмен поделился, что работает с определенными запросами и собирает необходимую помощь для солдат на передовой. Он также поддерживает бойцов, проходящих лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка.

"Формируем гуманитарные посылки для отправки, а далее часть получают бойцы спецоперации прямо в горячих точках, а часть передают в госпиталь", – рассказал он.

Бойцы в рамках помощи получают чай, кофе, воду, растворимые напитки, продукты питания длительного срока хранения, шоколад и конфеты. При этом поддержка оказывается и семьям солдат. Например, один из участников спецоперации стал отцом, для его ребенка приобрели кроватку, коляску, памперсы, детское питание и одежду.

Владелец ТЦ также формирует и передает гумпомощь для жителей новых и приграничных регионов в один из штабов "Москва помогает". Жители города, в свою очередь, приносили подарки для военнослужащих в "Домики добра" на площадках "Московских сезонов".

Ранее стало известно, что москвичи в рамках помощи бойцам СВО отправляют посылки с предметами первой необходимости, готовят подарки, пишут письма со словами поддержки и перечисляют средства на разные нужды через благотворительный сервис на портале mos.ru.

