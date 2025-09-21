Минздрав РФ предложил ввести льготы по медобслуживанию для ветеранов боевых действий

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Министерство здравоохранения России подготовило законопроект, который даст возможность обеспечить адресное предоставление ветеранам боевых действий и членов их семей всеми льготы и меры социальной поддержки в сфере охраны здоровья, рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент в законодательстве в сфере обязательного медицинского страхования нет механизма, который позволяет организовывать подобное обеспечение. Кроме того, не предусмотрен учет по категориям, таких как "ветеран боевых действий" и "член семьи ветерана боевых действий".

Предложенный законопроект предусматривает предоставление Федеральному фонду обязательного медицинского страхования и территориальным фондам соответствующие сведения из "Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере".

"Данная мера позволит обеспечить адресное обеспечение ветеранов боевых действий и членов их семей всеми льготами и мерами социальной поддержки, установленными законодательством в сфере охраны здоровья", – подчеркнули в ведомстве.

В Минздраве напомнили, что сейчас установлены особенности оказания медицинской помощи ветеранам СВО, в соответствии с программой госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Например, она оказывается им во внеочередном порядке, кроме того им выделяется отдельный медработник, который координирует предоставление помощи во внеочередном порядке.

Кроме того, организуется доставка ветерана СВО до медицинской организации и выезд бригады, которая оснащена всем необходимым для проведения обследования, если нет возможности прибытия ветерана в больницу. В том случае, если он нуждается в постоянном наблюдении врача и проживает при этом в отдаленном населенном пункте, наблюдение организовывается с помощью телемедицинских технологий.

При наличии показаний, ветераны СВО получают санитарно-курортное лечение в приоритетном порядке, а на всех этапах оказания помощи они получают консультирование медицинским психологом как при самостоятельном обращении, так и по направлению медика.

"Ветераны СВО имеют право на зубное протезирование и получение лекарственных препаратов во внеочередном порядке за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации", – заключили в Минздраве.

Ранее в Госдуму направили законопроект о распространении статуса ветерана и инвалида боевых действий на участников спецоперации, которые подписали контракт на службу в штурмовых подразделениях в период с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года. Предполагается, что законопроект позволит улучшить условия предоставления льгот, социальных гарантий и компенсаций гражданам, участвующим в спецоперации.

