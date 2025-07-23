Участники СВО освобождены от госпошлин по некоторым судебным делам

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Участники специальной военной операции и члены их семей освобождены от уплаты государственной пошлины по некоторым судебным делам. Соответствующий закон, подписанный Владимиром Путиным, опубликован на портале правовых актов.

В частности, теперь им не нужно платить за установление факта родственных отношений, проверку подлинности правоустанавливающих документов, признание отцовства и принятие наследства.

Аналогичные льготы получили военнослужащие ФСБ и члены спасательных воинских формирований МЧС, которые работают на территориях, прилегающих к линии соприкосновения с фронтом.

Ранее правительство России приостановило начисление пеней по налогам для мобилизованных. Мера будет действовать до 28-го числа третьего месяца после дня окончания службы включительно.

Постановление подписано главой правительства Михаилом Мишустиным. Оно распространяется на граждан, призванных по мобилизации, и организации, в которых мобилизованный является руководителем и единственным учредителем. Документ касается правоотношений, возникших с 21 сентября 2022 года.