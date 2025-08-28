В ГД внесен проект о статусе ветерана для всех добровольцев-штурмовиков

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российский кабмин направил на рассмотрение в Госдуму законопроект о распространении статуса ветерана и инвалида боевых действий на участников спецоперации, которые подписали контракт на службу в штурмовых подразделениях в период с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в пункт 1 статьи 3 Федерального закона "О ветеранах". На данный момент статус ветерана и инвалида боевых действий присваивается тем, кто отправился в зону СВО на добровольной основе или подписал контракт с организациями, которые содействуют выполнению задач, возложенных на российскую армию.

Однако действующий закон не затрагивает тех граждан, которые участвуют в спецоперации в составе штурмовых подразделений на основе подписанного в период с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года контракта с Минобороны РФ. При этом многим из них уже вручили госнаграды за проявленные мужество, героизм и отвагу в зоне СВО.

Предполагается, что законопроект позволит улучшить условия предоставления льгот, социальных гарантий и компенсаций гражданам, участвующим в спецоперации.

Ранее Владимир Путин подписал закон, устанавливающий предельный срок выплат единовременных пособий военным, которые были ранены в зоне спецоперации, а также добровольцам и членам семей погибших бойцов до 30 дней с момента получения необходимых документов.

В случае судебных споров срок отсчитывается с момента решения суда. Кроме того, жены погибших военных смогут пользоваться их автомобилями до вступления в наследство с нотариальным свидетельством.

