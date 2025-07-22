ГД приняла поправку о льготах для гражданских жен погибших бойцов СВО

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Госдума на пленарном заседании приняла поправку, которая устанавливает право гражданских жен погибших бойцов СВО на получение льгот.

Поправки были разработаны межфракционной группой депутатов во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным. Они вносятся ко второму чтению законопроекта об установлении единого срока выплаты пособия членам семьи погибшего военного или добровольца.

Теперь гражданским женам погибших участников спецоперации могут предоставить меры соцподдержки. Для этого должны быть установлены факты ведения общего хозяйства, совместного проживания в течение трех лет до призыва или заключения контракта и наличия общего несовершеннолетнего ребенка.

Ранее российский кабмин приостановил начисление пеней по налогам для мобилизованных. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Таким образом, призванные по мобилизации граждане на период военной службы освобождены от начисления пеней на имеющуюся задолженность по налогам и страховым взносам. Мера будет действовать до 28-го числа включительно третьего месяца после окончания службы.