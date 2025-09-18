Москвичи за лето передали в "Домики добра" свыше 16 тысяч подарков

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Жители Москвы за лето передали в "Домики добра" свыше 16 тысяч подарков для участников СВО и детей из новых регионов, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Пункты сбора гумпомощи являются частью проекта "Москва помогает". Они были открыты в рамках "Лета в Москве".

Как рассказал директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит, семьи, школьники, студенты и столичные организации активно участвовали в сборе помощи.

"Например, мамы с детьми приносили игрушки и товары для учебы. Бабушки с внуками – сладости, игры и книжки", – поделился Левит.

Более 10,4 тысячи единиц подарков удалось собрать для детей, проживающим в новых регионах страны. Горожане приносили школьные принадлежности и вещи для творчества. Детям младшего возраста передавали игрушки и настольные игры, пазлы, сувениры и спортивные товары.

Кроме того, жители столицы отдавали в "Домики добра" различные книги и кондитерские изделия.

Для участников спецоперации собрали более 4,9 тысячи предметов – мужские подарочные наборы и средства личной гигиены, упаковки стелек и мужских носков.

Для животных из приютов горожане принесли более 1,4 тысячи зоотоваров. Помимо кормов, передавали средства для дезинфекции медицинских и ветеринарных помещений, моющие и чистящие принадлежности, впитывающие пеленки, капли от клещей и многое другое.

Также в "Домиках добра" можно было подписать открытки с пожеланиями и словами поддержки. Все товары, предназначенные для отправки, должны были быть новыми, с бирками и в упаковке.

На фестивальных площадках жителям и гостям столицы помогали волонтеры Москвы. Они сортировали и упаковывали вещи и подарки в коробки, чтобы при транспортировке товары не повредились. Собранная помощь поэтапно отправлялась на новые территории России.

Столичные волонтеры лично отвозили собранные подарки. В июле они доставили более двух тонн собранных предметов для питомцев белгородского центра помощи животным "Причал". Ко Дню Государственного флага РФ в Луганскую и Донецкую народные республики привезли свыше 10 тонн гуманитарной помощи.

Например, москвичка Сания Исламова вместе с мамой Татьяной регулярно участвует в подобных акциях. В "Домик добра" на Тверской площади они передали мыло, бритвенные станки и носки, а для детей принесли тетради и канцтовары.

"Вместе купили самое нужное и полезное для защитников страны, детей и животных. Для нашей семьи было важно окружить заботой и вниманием тех, кто сейчас находится на новых территориях, оказать им посильную помощь", – подчеркнула Сания.

Мать и дочь также помогают военному госпиталю у себя в округе.

В свою очередь, опытный волонтер Артем Кравченко рассказывал новым дарителям о том, что можно приносить в качестве гумпомощи.

"Помогаю от чистого сердца и использую любую возможность приносить пользу. Поэтому быть волонтером в "Домике добра" для меня большая честь. Это уникальная возможность внести свой личный вклад в сбор подарков для бойцов, детей на новых территориях и животных", – сказал волонтер.

Помочь жителям новых и приграничных регионов можно в штабах по сбору гумпомощи "Москва помогает". Товары первой необходимости в штабы принесли более 80 тысяч человек.

Сейчас в столице проходит акция "Соберем ребенка в школу" для учащихся из новых регионов России.

Ранее волонтеры организации "Золотые руки ангела" из Кунцева направили в зону СВО первые 10 противотепловизорных покрывал, которые были сшиты по новой уникальной технологии. Волонтеры усовершенствовали конструкцию обычных покрывал, повысив эффективность защиты от БПЛА и тепловизоров противника.