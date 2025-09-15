Как поддержка бойцов СВО и жителей приграничья объединяет поколения москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи ежедневно принимают участие в сборе гуманитарной помощи для жителей новых и приграничных регионов, участников СВО, при этом к инициативам присоединяются несколько поколений, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Родители вдохновляют своим примером детей: вместе собирают гуманитарную помощь, готовят подарки, передают слова благодарности в рисунках и открытках. Бабушки вручную вяжут и шьют вещи", – рассказал директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит.

Например, многодетная жительница Южного административного округа начала собирать гуманитарную помощь весной 2022 года и вдохновила на это всю семью. Она уже более трех лет отправляет участникам СВО и жителям новых территорий посылки вместе с мужем, тремя детьми, мамой, свекровью, братом и его женой.

Семья передала несколько сотен килограммов продуктов питания, одежды, лекарств и других предметов. Заявки на сбор они получают от волонтеров из Белгорода. Женщина рассказала, что к ним присоединились друзья, близкие и просто знакомые.

"Вокруг много неравнодушных людей, но не все знают, куда можно прийти и поддержать защитников и нуждающихся жителей. Наша волонтерская семья рада любому отзывчивому сердцу. У нас объемы небольшие, но мы твердо уверены, что любая помощь сейчас важна", – подчеркнула москвичка.

Кроме того, семье помогают и жители округа. Прошлой зимой родители одноклассников среднего сына передали для участников СВО одежду, всего упаковали 18 коробок с мужскими вещами. Семья с осени изготавливает окопные свечи. Сначала получалось делать 20 свечей за три часа после работы, но сейчас семья изготавливает по 400 штук за один раз на приусадебном участке. По договоренности с настоятелем храма им передают огарки свечей, благодаря чему изделия пахнут медом.

Для бойцов передают сшитое нижнее белье, а также вязаные носки, простыни и пеленки в госпитали. Посылки передают через совет ветеранов района, а зимой семья пользовалась бесплатной акцией по отправке посылок в приграничные регионы по почте.

Ранее стало известно, что общественные советники ТиНАО вместе с волонтерами гуманитарного центра отправили свыше 45 тонн гумпомощи с начала СВО. Кроме того, был создан музей воинской славы "На рубеже" в Краснопахорском районе, а также поддержали установку памятных пилонов с фотографиями и именами павших бойцов в районе Бекасово.

