Волонтеры ТиНАО отправили более 45 тонн гуманитарной помощи в зону СВО

Фото: пресс-служба департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы

Общественные советники ТиНАО вместе с волонтерами гуманитарного центра отправили свыше 45 тонн гумпомощи с начала СВО. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Помимо этого, они создали музей воинской славы "На рубеже" в Краснопахорском районе, а также поддержали установку памятных пилонов с фотографиями и именами павших бойцов в районе Бекасово.

"Общественные советники – это неравнодушные и активные москвичи. Уже более 10 лет они участвуют в жизни города, помогают своим соседям, реализуют собственные проекты, проводят творческие мастер-классы, спортивные занятия, групповые экскурсии, занимаются благотворительностью", – рассказала замглавы столичного департамента территориальных органов исполнительной власти Марина Прозорова.

Музей "На рубеже" был открыт 7 мая 2021 года по инициативе общественного советника Лидии Безруковой. Она предложила создать музей в Краснопахорском районе в качестве дани уважения и вечной памяти о подвиге земляков-героев. Районная администрация поддержала идею и предоставила помещение.

На сегодняшний день коллекция музея насчитывает уже более 600 экспонатов: боевые награды за подвиги и военные заслуги, фронтовые письма, фотографии, портреты героев, а также личные документы. Экспозицию активно пополняли жители района. В музее также проходят памятные встречи, кинопоказы и экскурсии. Посетить площадку может любой желающий бесплатно по понедельникам и средам с 10:00 до 14:00 по адресу: село Красная Пахра, улица Фрунзе, дом 15.

В 2022 году в Троицке по инициативе активных жителей открыли гуманитарный центр – идею поддержала администрация городского округа. Волонтеры здесь трудятся в шести группах по разным направлениям. К примеру, одна из команд ремонтирует средства реабилитации, другая – шьет постельное белье и делает санитарно-гигиенические принадлежности для госпиталей, третья – плетет маскировочные сети и изготавливает тактические носилки.

Кроме того, добровольцы принимают гуманитарную помощь и доставляют ее в зону СВО. За все время работы центра было собрано и отправлено более 25 тонн продуктов, 15 тонн одежды, 5 тонн допоборудования и инвентаря, а также более 3 тысяч писем.

Помимо этого, с 2015 по 2024 годы в районе Бекасово жители реализовали патриотический проект "Живая память", цель которого – увековечить подвиги земляков-героев Великой Отечественной войны. У монумента павшим воинам были установлены спецпилоны с именами и фотографиями солдат. Проект развивался при поддержки и помощи общественных советников.

Ранее сообщалось, что жители САО отправили на передовую свыше 550 тонн гуманитарной помощи с 2022 года, включая предметы первой необходимости, технику, лекарства и другие вещи. В минувшем августе волонтеры центра "Сети для СВОих" организовали три гуманитарных конвоя для отправки в зону СВО.

Специальная акция "Сила поддержки" началась в Москве в рамках программы городской лояльности "Миллион призов". Москвичи могут помочь бойцам СВО и жителям новых и приграничных территорий до 23 ноября.