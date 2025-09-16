Предприниматели из САО собрали для военнослужащих продуктовые наборы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Столичные владельцы магазина, бара и салона красоты Северного административного округа (САО) передали бойцам спецоперации 250 продуктовых наборов, в которые вошли супы, вторые блюда, домашнее варенье и сгущенка. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Предприниматель Геннадий Фролов, владеющий вместе с женой небольшим магазином, помогает военнослужащим с 2022 года. Ранее они отправляли в зону спецоперации любые вещи, в том числе одежду. Затем супруги стали приобретать генераторы, а теперь они передают участникам СВО продукты питания.

Сам мужчина не считает свои действия подвигом. По его словам, он просто делает то, что нужно. В результате удалось собрать 100 больших банок супа, а также вторые блюда – гречку с мясом, 25 пачек тушенки, 15 упаковок домашнего варенья и иные заготовки.

Фролов назвал важным то, что поддержка военнослужащих и отправка им еды поднимает настроение участникам СВО.

Помимо предпринимателя, уже на протяжении года сотрудники салона красоты, расположенного на Беломорской улице, направляют на передовую продуктовые наборы. В частности, они передали 50 банок тушенки с гречкой и курицы с перловкой. Эти блюда можно быстро разогреть и съесть. Таким образом, бойцы не отвлекаются на готовку.

"Выбирали так, чтобы было вкусно и полезно", – добавил предприниматель Павел.

Кроме того, помогает военнослужащим с 2024 года и команда бара, расположенного в Левобережном районе. Например, в последний раз они отправили в зону СВО 100 банок вторых блюд: рисовой и гречневой каши с мясом, а также 25 банок сгущенки. Эти продукты можно разогреть на сухом огне.

Представитель учреждения отметил, что специальный состав горючего в форме таблеток подходит для фронтовых условий, когда скорость и компактность очень важны.

В свою очередь, общественные советники ТиНАО вместе с волонтерами гуманитарного центра отправили свыше 45 тонн гумпомощи с начала СВО. Помимо этого, они создали музей воинской славы "На рубеже" в Краснопахорском районе, а также поддержали установку памятных пилонов с фотографиями и именами павших бойцов в районе Бекасово.

