Месяц китайской культуры пройдет в библиотеке этнографии в Измайлове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Месяц китайской культуры пройдет в библиотеке № 86 (библиотека этнографии) в районе Измайлово, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на объединение культурных центров Восточного административного округа.

"Фестиваль китайской культуры пройдет с 7 октября по 1 ноября", – говорится в сообщении.

Уточняется, что 7-го числа гостей ждет лекция о "Лунном фестивале" – китайском празднике середины осени, 14 октября в библиотеке поведают о восьми разновидностях кухни Поднебесной, а 17 октября станет днем китайского чая. В его рамках можно будет побывать на дегустации напитка, приготовленного способом пин ча.

19-го числа посетителям библиотеки расскажут об истории благовоний и проведут урок по изготовлению ароматического мешочка, а 30 октября гостей ждет лекция об истории изобретения компаса, бумаги и печатной книги.

Кроме того, 9 и 11 октября для юных гостей будут проведены мастер-классы по китайскому искусству вырезания узоров из бумаги, а 10 и 24-го числа их научат делать открытки в китайском стиле в технике скрапбукинг.

Узнать историю веера и попробовать украсить его с помощью красок, фломастеров, бусинок или пайеток можно будет 25 октября. 1 ноября месяц китайской культуры завершится розыгрышем памятных подарков, среди которых канцелярские принадлежности, раскраски и настольные игры.

