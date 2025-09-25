Более 600 тысяч человек объединил столичный проект "Книга в городе"

Фото: пресс-служба Депкульта

Московский проект "Книга в городе" объединил более 600 тысяч человек, рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что в рамках проекта было организовано более 700 событий, а летние библиотеки работали на трех знаковых площадках: у фонтана Витали на Театральной площади, в Пушкинском сквере и на Сретенском бульваре.

"В программу вошли встречи с писателями и поэтами, презентации новых изданий, лекции и творческие мастер-классы. В литературных чтениях приняли участие больше 120 звезд театра и кино, известных музыкантов и спортсменов", – отметила Сергунина.

В числе звезд, принявших участие в проекте, – композитор и исполнитель Леонид Овруцкий, народный артист России Владимир Стеклов, двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая и многие другие. Они читали отрывки из любимых книг и общались с посетителями, этот формат стал одним из самых популярных в рамках проекта.

Желающие также могли принять участие в пешеходных экскурсиях, их общая протяженность составила около 40 километров. На одной из прогулок слушателям рассказали о старинных улицах Москвы, а на другой – интересные факты о городских фонтанах.

В утренние часы проходили детские и семейные мероприятия, например, ребята знакомились с новыми сказками и рассказами, пообщались с авторами и мастерили творческие поделки. Атмосферу дополняли музыкальные перфомансы в исполнении скрипки, флейты, виолончели и саксофона.

