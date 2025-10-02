"Новости дня": движение по новому участку Мосфильмовской улицы открыли в Раменках

В районе Раменки открыли движение по обновленной Мосфильмовской улице. Новый участок протянулся от Раменского бульвара до улицы Гайдая. Теперь жители могут напрямую выезжать на Южную рокаду и быстрее добираться до станций метро и МЦД, при этом время в пути сократилось в среднем на 10 минут.

Движение организовано по четырем полосам, а участок включает два моста с живописным видом на ландшафтный заказник. Для удобства жителей обустроили велосипедные и пешеходные дорожки. В рамках проекта построили и реконструировали более 6 километров дорог.

Подробнее – в программе "Новости дня".