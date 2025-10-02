Форма поиска по сайту

02 октября, 12:05

Транспорт

"Новости дня": движение по новому участку Мосфильмовской улицы открыли в Раменках

На БКЛ совершили 1 млрд поездок с момента запуска в Москве

Расписание поездов МЦД-1 и "Аэроэкспресса" в Шереметьево изменится с 2 по 5 октября

Минпромторг опубликовал перечень автомобилей для такси

Электронный сервис розыска багажа с международных рейсов появится в аэропорту Внуково

Новости регионов: возгорание газовоздушной смеси произошло в кафе Дагестана

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 2 октября

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Нью-Йорка

Расписание электричек Ленинградского направления ОЖД изменится с 6 по 10 октября

Двухэтажный поезд "Буревестник" запустят из Москвы в Нижний Новгород с 3 декабря

В районе Раменки открыли движение по обновленной Мосфильмовской улице. Новый участок протянулся от Раменского бульвара до улицы Гайдая. Теперь жители могут напрямую выезжать на Южную рокаду и быстрее добираться до станций метро и МЦД, при этом время в пути сократилось в среднем на 10 минут.

Движение организовано по четырем полосам, а участок включает два моста с живописным видом на ландшафтный заказник. Для удобства жителей обустроили велосипедные и пешеходные дорожки. В рамках проекта построили и реконструировали более 6 километров дорог.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
транспортгородвидео

