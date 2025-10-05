Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником. Именно 5 октября в 1966 году ЮНЕСКО и Международная организация труда приняли первый интернациональный документ, который определил условия труда педагогов, их права и обязанности.

Президент поблагодарил учителей за непростой, но благородный труд и пожелал им терпения, мудрости и душевной щедрости. В Москве в преддверии Дня учителя во дворцах творчества и центрах дополнительного образования прошли концерты, мастер-классы и творческие встречи.

