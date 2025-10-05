Форма поиска по сайту

05 октября, 10:30

Мэр Москвы

Собянин: в школах Москвы работают более 110 тыс педагогов

В школах Москвы работают более 110 тысяч педагогов, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Мэр города поздравил учителей с профессиональным праздником.

Он отметил, что эта профессия по праву пользуется огромным уважением, ведь именно педагоги дают детям прочные знания и нравственные ориентиры, помогают раскрыть способности и таланты, выбрать дело по душе и уверенно вступить в самостоятельную жизнь. Мэр поблагодарил учителей за их труд, талант, мудрость и верность призванию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр Москвы образование город

