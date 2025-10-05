Форма поиска по сайту

05 октября, 08:30

Город

"Новости дня": обновление территории возле станции метро "Домодедовская" началось в Москве

"Новости дня": обновление территории возле станции метро "Домодедовская" началось в Москве

Обновление территории возле станции метро "Домодедовская" началось в Москве. Работы включают в себя замену асфальта и тротуарной плитки и установку контрастного освещения на пешеходных переходах.

Также появятся три детские и две спортивные площадки, а также зона для воркаута. За последние 10 лет в столице благоустроили территории у 450 транспортных объектов. В этом году планируется обновить еще 40.

Подробнее – в программе "Новости дня".

