Новое круглогодичное место для встреч появилось у фанатов бега в Москве

Новое круглогодичное место для встреч появилось у фанатов бега на Лужнецкой набережной в Москве. Теперь рядом с беговой дорожкой появилось заведение, где можно отдохнуть восстановить силы после тренировки – концепт-кафе "Ешь Беги Живи".

Кафе находится рядом с беговой базой, которая объединяет любителей бега и активно сотрудничает с ней. Это делает заведение не просто местом для перекуса, но и частью бегового сообщества.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.