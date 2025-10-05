Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 11:30

Спорт

Новое круглогодичное место для встреч появилось у фанатов бега в Москве

Новое круглогодичное место для встреч появилось у фанатов бега в Москве

"Сделано в Москве": VOC

"Торги Москвы": крупные помещения для бизнеса

Собянин сообщил о возвращении в Москву ушедшего из столицы бизнеса

Компания X5 продемонстрировала безопасность готовой продукции

"Сделано в Москве": Riche

"Сделано в Москве": женская одежда "Маковцвет"

"Сделано в Москве": худи и футболки Rybe

Сеть магазинов "Твое" начала продавать вещи ушедших брендов

Собянин: московские предприятия снижают нагрузку на окружающую среду

Новое круглогодичное место для встреч появилось у фанатов бега на Лужнецкой набережной в Москве. Теперь рядом с беговой дорожкой появилось заведение, где можно отдохнуть восстановить силы после тренировки – концепт-кафе "Ешь Беги Живи".

Кафе находится рядом с беговой базой, которая объединяет любителей бега и активно сотрудничает с ней. Это делает заведение не просто местом для перекуса, но и частью бегового сообщества.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
бизнесспортгородвидеоРоман Карлов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика