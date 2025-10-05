Форма поиска по сайту

05 октября

"Новости дня": пятиэтажку в стиле неоклассицизма обновят в районе Сокол

В районе Сокол завершается капитальный ремонт жилого дома в стиле советского неоклассицизма. Пятиэтажку необычной формы построили в 1950 году, и с тех пор фасад заметно обветшал. Здание утратило исторический облик и требовало серьезного обновления.

Для ремонта специалисты Фонда капитального ремонта разработали индивидуальный проект. В ходе работ очистили и восстановили кирпичную кладку, отремонтировали архитектурные элементы фасада, обработали поверхности антигрибковым составом. Сейчас завершается замена отливов.

