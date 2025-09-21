"Новости дня": на 111 маршруте в Обручевском районе появились новые электробусы

В Обручевском районе на 111-й маршрут вышли новые электробусы. Они перевезут пассажиров от улицы Новаторов до станции метро "Ломоносовский проспект". Маршрут немного изменили, чтобы охватить больше улиц района.

В салоне работают климат-контроль и разъемы для зарядки гаджетов. Низкопольный транспорт полностью приспособлен для маломобильных пассажиров, а российские электробусы марки КамАЗ обеспечивают комфорт и безопасность.

Подробнее – в программе "Новости дня".