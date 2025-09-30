В столице за 10 лет восстановили фасады 120 исторических домов в стиле модерн

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы за 10 лет восстановили фасады 120 исторических домов эпохи модерна, передает портал мэра и правительства столицы.

В частности, в 2022 году завершился капремонт доходного дома купца К. Г. Лобачева на улице Волхонка. Историческая постройка возведена в начале XX века архитектором Н. Г. Лазаревым. Фасад здания отличается эркером в два этажа, декорированным фризом в виде чертополоха, медальонами с виноградными лозами, украшениями из разноцветной керамической плитки и другими художественными элементами.

Сначала рабочие отчистили стены от загрязнений и старой штукатурки, затем заделали трещины и обработали поверхности специальным составом, восстановили штукатурный слой и воссоздали утраченные элементы фасада. Здание получило исторические оттенки "арахисовый крем" и "сигнальный белый".

Также специалисты отремонтировали кровлю, вентиляционные шахты, подъезды и подвальное помещение, заменили системы центрального отопления, стояков водоотведения и холодного водоснабжения.

В 2024 году аналогичные работы прошли в историческом здании 1907 года во 2-м Волконском переулке, построенном по проекту архитектора Н. И. Жерихова. Дом отличается рустованным первым этажом, глазурованной плиткой, ризалитами, витражами, сквозным арочным проездом и панно из керамической плитки.

Специалисты провели восстановительные работы на фасаде и крыше постройки. После реставрации фасада стены выкрасили в исторические оттенки "крем авокадо" и "кремово-белый", а затем отремонтировали входную группу и цоколь, установили новые водосточные трубы.

В текущем году рабочие проводят реставрационные работы в доходном доме А. Н. Монигетти архитектора Н. П. Матвеева, который расположен по адресу Фурманный переулок, дом № 18. Пятиэтажное строение возведено в 1917 году и отличается "французскими" балконами с кованными решетками, рустом и сквозным проездом во двор, поддержанным лопатками.

Специалисты уже очистили и промыли фасад, привели в порядок кирпичную кладку. Далее здание оштукатурят и окрасят в исторические оттенки "серый янтарь" и "кремово-белый". Также рабочие завершили замену электросети, магистралей центрального отопления, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, приступив к ремонту подвала.

Ранее в столице завершили реставрацию Ростокинского акведука. В конце XVIII века сооружение считалось самым большим каменным мостом в стране. Затем оно стало ключевым элементом первого московского водопровода, созданного по указу императрицы Екатерины II для решения проблемы с дефицитом питьевой воды.

