Инвесторы смогут восстановить часть усадьбы Александрово-Щапово

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Город выставил на торги часть усадьбы Александрово-Щапово, которую необходимо отреставрировать, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Инвестор сможет арендовать по программе "1 рубль за квадратный метр в год" пять зданий общей площадью почти 800 квадратных метров", – уточнил он.

Сама усадьба находится в поселке Щапово Краснопахорского района. Возможность перейти на льготную ставку аренды появится у инвестора лишь после реставрации объекта культурного наследия. На это отводится пять лет. При этом недвижимость имеет свободное назначение, поэтому внутри можно будет разместить различные виды бизнеса.

"С учетом богатого прошлого памятника архитектуры перспективными могут стать бизнес-проекты, связанные с историей усадьбы", – подчеркнул Ефимов.

Руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что программа "1 рубль за квадратный метр в год" позволяет спасти исторические здания от разрушения и одновременно дает бизнесменам возможность арендовать городские объекты за символическую плату.

"На территории усадьбы Александрово-Щапово, которая является одним из мест притяжения горожан и туристов в ТиНАО, будущему арендатору предстоит восстановить каретный двор, кузницу, склад столовых продуктов, дом управляющего и бывшую хозяйственную постройку", – указала Соловьева.

Также предприниматель получит в аренду два земельных участка общей площадью свыше 0,5 гектара. Участниками торгов могут быть любые юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются до 20 октября, а сам аукцион состоится 23-го числа.

Ранее в Москве завершилась реставрация Египетского павильона усадьбы Останкино. Как рассказывал Сергей Собянин, специалисты отреставрировали более 700 квадратных метров подлинных художественных паркетов, сложные дверные полотна, искусственный мрамор, элементы фурнитуры и лепной декор, а также исторические печи и скульптуры сфинксов.

