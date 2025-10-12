Турэксперт Васильева назвала самые красивые забеги осени 2025 года

Сезон увлекательных забегов с наступлением осени не заканчивается. Турэксперт Екатерина Васильева выбрала пять соревнований в живописных местах, где можно испытать себя и насладиться роскошными видами.

Дневной трейл, Красногорск

Фото: телеграм-канал Hero League Trail

Когда: 12 октября 2025 года.

Где: Красногорск, Московская область.

Дистанция и стоимость участия: 5 километров – 2 500 рублей, 10 километров – 3 200 рублей, 20 километров – 3 700 рублей, детский старт – 1 километр (от 6 до 18 лет, несовершеннолетним нужно разрешение от родителей) – 1 500 рублей.

Это трейл в Подмосковье от организаторов популярной среди бегунов-любителей "Гонки героев", однако здесь валяться в грязи и таскать покрышки не придется. Нужно только преодолеть дистанцию по красивому осеннему лесу.

Из препятствий – естественный лесной рельеф и тропы, хоть местами и довольно извилистые. Каждому участнику полагается номер с чипом индивидуального хронометража, подарки от партнеров и медаль на финише. Фирменную футболку можно заказать дополнительно при регистрации. Подробности можно узнать на странице забега.

Как добраться: на МЦД-2 до станции "Павшино", билет в одну сторону – 124 рубля (по карте "Тройка" – 90 рублей).

Карстовый трейл

Когда: 25 октября 2025 года.

Где: село Ишеево, Башкирия.

Дистанция и стоимость участия: 6 километров – 2 800 рублей, 12 километров – 3 200 рублей, слоты на детские забеги, полумарафон и ультрамарафон 65 километров уже закончились.

Необычный и очень живописный маршрут по парку карстовых пещер "Торатау" в Башкирии. Участники будут пробираться по коридорам карстовых пещер, а те, кто решится на полумарафонскую дистанцию, увидят арку карстового моста. Все получат фирменный мерч, а тем, кто сумеет преодолеть всю дистанцию, вручат медаль.

Как добраться: сначала долететь до Уфы (чуть больше 2 часов в пути в одну сторону и от 8 300 рублей за билеты туда и обратно), оттуда еще примерно столько же до Стерлитамака на автобусе или электричке (билет – от 400 рублей в одну сторону) и еще 20 минут на автобусе до Ишеева (билет – от 80 рублей).

Hard Trail Night

Фото: телеграм-канал HARD ADVENTURE

Когда: 2 ноября 2025 года.

Где: деревня Лемболово, Ленинградская область.

Дистанция и стоимость участия: 6,6 километров – 2 700 рублей, 13 километров – 3 100 рублей, догтрейл 6 километров – 2 700 рублей, детские старты 500 метров или 1 километр – 1 200 рублей, онлайн – 1 400 рублей за любую дистанцию.

Организаторы этого ночного трейла решили совместить спорт и Хеллоуин. Участников ждут трасса со светоотражающей разметкой, конкурс костюмов и старты ночных дистанций под салют. Главное – не забыть взять с собой фонарик. Через несколько дней можно будет получить бесплатные профессиональные фотографии. При этом днем пройдут детские старты и догтрейл.

Кстати, поучаствовать в забеге можно даже онлайн. В течение недели после старта (до 9 ноября) надо преодолеть дистанцию в любом удобном месте, записать трек нужной длины, отправить организаторам и получить на электронную почту диплом и информацию об отправке медали.

Как добраться: сначала до Санкт-Петербурга на самолете (от 4 800 рублей туда и обратно) или на поезде – от 1 700 рублей в одну сторону. Потом на электричке с Финляндского вокзала до станции Лемболово (час-полтора в пути и от 189 рублей за билет в одну сторону) и оттуда 700 метров пешком.

Archeda Desert Adventure

Фото: телеграм-канал Samba Trail Team

Когда: 3 ноября 2025 года.

Где: Арчедино-Донские пески, Волгоградская область.

Дистанция и стоимость участия: 5 километров – 3 000 рублей, 14 километров – 4 000 рублей, 28 километров – 5 500 рублей, 50 километров – 8 000 рублей.

Необычный для России трейл по пустыне – организаторы явно вдохновлялись марокканским забегом Marathon Des Sables.

Archeda Desert Adventure проходит в Арчединско-Донских песках площадью примерно в 200 тысяч гектаров – самом крупном песчаном массиве на территории Волгоградской области. В зависимости от дистанции на пути можно будет встретить заросли можжевельника, лосей и косуль, но песчаные барханы будут абсолютно на каждой. В базовом лагере сделают место для общего костра, а также две купели с бодрящей водой.

Как добраться: перелет до Волгограда – чуть меньше 2 часов в пути в одну сторону и от 7 500 рублей за билеты туда и обратно. Из Волгограда и обратно в день старта будет организован трансфер – 1 500 рублей в одну сторону.

