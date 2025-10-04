Финал городского фестиваля "СПО-Фест" прошел в столичном хабе "Кибердом"

В кибер-технологическом хабе "Кибердом" состоялся финал городского фестиваля "СПО-Фест", который объединил более 400 студентов столичных IT-колледжей и специалистов профильных компаний. Участники решали практические задачи, связанные с киберугрозами, включая криптографию и анализ сетевого трафика.

Для первокурсников организовали профориентационные задания и мастер-классы, а студенты старших курсов демонстрировали навыки на специально разработанных треках. По словам организаторов, главная цель фестиваля – предоставить будущим специалистам возможность получить реальный профессиональный опыт в условиях, приближенных к рабочим задачам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.