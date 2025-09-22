Форма поиска по сайту

22 сентября, 14:30

Предзаказы iPhone 17 в России выросли втрое по сравнению с прошлой моделью

Предзаказы новой линейки iPhone 17 выросли втрое по сравнению с прошлой моделью, рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков. Эксперт отметил, что по прошествии недели после выхода нового гаджета было заказано уже свыше 136 тысяч устройств.

Наибольшей популярностью у россиян пользуется флагманская модель iPhone 17 Pro Max, средняя стоимость которого составляет около 170 тысяч рублей. На нее приходится свыше 40% всех предзаказов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
технологиивидеоРоман КарловНаталия ШкодаЕвгений Беляков

