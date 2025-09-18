18 сентября, 19:30Технологии
Заявки на участие в чемпионате по кибатлетике в Москве выросли втрое
Число заявок на участие в третьем столичном чемпионате по кибатлетике выросло втрое. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Всего в турнире приняли участие более 2,5 тысячи человек. Соревнования проходили с 13 по 15 сентября в центре ассистивных технологий "Феникс" на ВДНХ. Участники протестировали современные разработки и показали возможности экзоскелетов, нейроинтерфейсов, колясок с электроприводом и функциональных протезов.
