Заявки на участие в чемпионате по кибатлетике в Москве выросли втрое

Число заявок на участие в третьем столичном чемпионате по кибатлетике выросло втрое. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Всего в турнире приняли участие более 2,5 тысячи человек. Соревнования проходили с 13 по 15 сентября в центре ассистивных технологий "Феникс" на ВДНХ. Участники протестировали современные разработки и показали возможности экзоскелетов, нейроинтерфейсов, колясок с электроприводом и функциональных протезов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.