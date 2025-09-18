Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 19:30

Технологии

Заявки на участие в чемпионате по кибатлетике в Москве выросли втрое

Заявки на участие в чемпионате по кибатлетике в Москве выросли втрое

Собянин: Москва подписала документы о сотрудничестве на форуме "Облачные города"

"Вопрос спорный": Олег Газманов выступил против искусственного интеллекта в искусстве

Тренд оживления фото стал популярным в соцсетях

"Техно": как одно имя с миллиардером может сломать бизнес

"Новости дня": мессенджер MAX может стать цифровым аналогом паспорта

"Это Москва. Туризм": куда идти знакомиться с роботами

В России туристы смогут заселяться в отели по биометрии

Оживление фотографий при помощи ИИ стало трендом в Сети

Первый день форума о будущем городов БРИКС "Облачные города" прошел в "Зарядье"

Число заявок на участие в третьем столичном чемпионате по кибатлетике выросло втрое. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Всего в турнире приняли участие более 2,5 тысячи человек. Соревнования проходили с 13 по 15 сентября в центре ассистивных технологий "Феникс" на ВДНХ. Участники протестировали современные разработки и показали возможности экзоскелетов, нейроинтерфейсов, колясок с электроприводом и функциональных протезов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологиигородвидеоАлексей Лазаренко