16 сентября, 07:15

Технологии

В МАХ появилась возможность заселяться в отели по цифровому ID

Заселиться в ряд российских отелей теперь можно по цифровому ID. Возможность его создания появилась в мессенджере МАХ.

Аналог бумажных документов позволяет подтверждать возраст, статус студента, пенсионера или многодетного родителя. Воспользоваться им можно будет при покупке товаров для совершеннолетних или для получения льготы.

Создать цифровой ID могут россияне старше 18 лет. Для этого необходимо обновить мессенджер и приложение "Госуслуги" до последней версии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

