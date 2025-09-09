Свыше 150 тысяч человек подписались на канал Путина в МАХ за сутки

Фото: kremlin.ru

Свыше 150 тысяч человек подписались на канал Владимира Путина в мессенджере МАХ под названием "Кремль.Новости", который был создан 8 сентября.

На канале размещены две публикации, которые в общей сложности набрали свыше 25 тысяч реакций.

При этом на аккаунт Кремля в Telegram подписано свыше 292 тысяч человек. Также у пресс-службы российского лидера есть аккаунты в соцсети "ВКонтакте", на Youtube и Rutube.

Правительство России тоже создало канал в MAX. В мессенджере кабмин будет размещать актуальные сведения о своей работе, а также о поездках и встречах премьера Михаила Мишустина, вице-премьеров и глав министерств. Кроме того, на канале можно будет увидеть публикации о принятых решениях и подписанных документах.