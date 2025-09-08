Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 11:42

Технологии

Официальный канал президента РФ появился в мессенджере MAX

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Официальный канал российского лидера появился в мессенджере MAX, сообщается на сайте Кремля.

Уточняется, что он начал работать с понедельника, 8 сентября.

"Надеемся, что информация о ежедневной деятельности главы государства будет для вас интересной", – указали в первой публикации в мессенджере.

Канал верифицирован и на других официальных источниках.

Ранее стало известно, что аудитория MAX превысила 30 миллионов пользователей. При этом в период с конца августа по начало сентября число звонков на платформе увеличилось в несколько раз по сравнению с июлем. Их количество превысило 8 миллионов в день.

Кроме того, с момента запуска пользователи отправили в мессенджере более миллиарда сообщений. К тестированию каналов в MAX присоединились свыше 200 авторов. Всего в мессенджере работают более 500 каналов, а их суммарная аудитория превышает 3 миллиона человек.

Минцифры сообщило о запуске безлимитного доступа к мессенджеру MAX

Читайте также


технологииполитика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика