В Госдуме предложили сделать обязательной установку МAX для мигрантов

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Георгий Арапов и Амир Хамитов предложили обязать мигрантов устанавливать мессенджер МAX. Соответствующее письмо они направили министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, сообщил ТАСС со ссылкой на документ.

В настоящий момент мигранты используют иностранные мессенджеры, что, по словам депутатов, создает дополнительные риски для вовлечения их в мошеннические действия и преступления. Кроме того, это затрудняет отслеживание обмена информацией среди иностранцев для государства, добавили парламентарии.

"Считаем необходимым законодательно закрепить обязанность иностранных граждан, пребывающих на территории Российской Федерации, устанавливать и использовать мессенджер МAX в период нахождения в стране", – указано в тексте письма.

Депутаты заявили, что это решение позволит повысить эффективность контроля за мигрантами, создать единый безопасный цифровой канал для их взаимодействия с госорганами и работодателями, а также снизить вероятность использования иностранных мессенджеров в противоправных целях.

Ранее сообщалось, что мессенджер МAX внесен в перечень программ для обязательной предустановки на устройства россиян. Он заменил "VK Мессенджер", который до 1 сентября 2025 года устанавливался на смартфоны.