Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство России завело канал в мессенджере MAX, сообщается на сайте кабмина.

"Приветствуем вас в официальном канале правительства в мессенджере Max!" – сказано в первом посте канала.

Ожидается, что в мессенджере правительство будет публиковать актуальные новости о своей работе, поездках и встречах председателя кабмина Михаила Мишустина, вице-премьеров и глав министерств. Кроме того, подписчики смогут увидеть посты о принятых решениях и подписанных документах.

Ранее в MAX появился официальный канал российского лидера. Он начал работать с понедельника, 8 сентября. Канал верифицирован и на других официальных источниках.

Между тем в мессенджере заблокировали около 67 тыс подозрительных аккаунтов. Зачастую причиной блокировки становились попытки спам-рассылок. При этом профили, хозяева которых пытались совершить мошеннические действия, были заблокированы навсегда.