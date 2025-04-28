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28 апреля, 15:00

Технологии

Музыканты рассказали о работе с нейросетью в творчестве

Музыканты рассказали о работе с нейросетью в творчестве

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Представители музыкальной индустрии уверены, что полноценно заменить артиста нейросеть пока не может. В настоящее время она способна лишь дополнить их творчество.

Музыкант Богдан Кияшко – один из тех, кто экспериментирует с клипами к песням. Часть его трека закрыл видеоряд, созданный искусственным интеллектом. По словам Кияшко, нейросеть раскрыла все смыслы песни.

В свою очередь, певец Митя Фомин уточнил, что уже сталкивался с результатами людей, углубившихся в тему работы с ИИ. Он считает, что возможности в этой области практически безграничны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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