Музыканты рассказали о работе с нейросетью в творчестве

Представители музыкальной индустрии уверены, что полноценно заменить артиста нейросеть пока не может. В настоящее время она способна лишь дополнить их творчество.

Музыкант Богдан Кияшко – один из тех, кто экспериментирует с клипами к песням. Часть его трека закрыл видеоряд, созданный искусственным интеллектом. По словам Кияшко, нейросеть раскрыла все смыслы песни.

В свою очередь, певец Митя Фомин уточнил, что уже сталкивался с результатами людей, углубившихся в тему работы с ИИ. Он считает, что возможности в этой области практически безграничны.

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